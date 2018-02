Il Panathlon Club Forlì incontra il preparatore atletico di Dovizioso Francesco Cuzzolin

Nella serata conviviale di mercoledì alle ore 20,30 al Circolo La Scranna, in Corso Garibaldi 80 il Panathlon Club Forlì incontrerà Francesco Cuzzolin, preparatore atletico di fama mondiale, che è stato il primo europeo a diventare Head Strength and Conditioning Coach in Nba, con i Toronto Raptors. Ha lavorato per 15 anni con due delle squadre di maggior successo nello scenario cestistico europeo, la Benetton Treviso e la Virtus Bologna, da dove molti giocatori NBA hanno iniziato la loro carriera. Per tre stagioni è stato preparatore fisico della Nazionale Russa, vincendo il Campionato europeo in Spagna e partecipando alle Olimpiadi di Pechino.

È stato per sei anni il preparatore della Nazionale Italiana e responsabile della preparazione fisica per la Federazione Italiana di Pallacanestro. Attualmente è il preparatore fisico di Andrea Dovizioso, pilota MotoGP Ducati, insegna alla facoltà di scienze motorie dell’Università di Padova, è il presidente dell’Epca (European Physical Conditioning Association) ed è parte della Commissione Scientifica dell’ Apfip (associazione preparatori fisici italiani pallacanestro). Attualmente è il direttore della Ricerca e dell’Innovazione all’interno del Technogym Scientific Department. A condurre la serata sarà il giornalista de Il Resto del Carlino Fabio Gavelli.