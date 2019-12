"Il passaggio del fronte", le memorie dei parroci del 1944 fanno tappa a Roncadello

Proseguirà martedì 3 dicembre, alle 20.30, a Roncadello, al Polisportivo “Cimatti”, in via Pasqualini 4, la serie di incontri di presentazione del libro “1944: il passaggio del fronte. Dai diari e dalle memorie dei parroci di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio”. Nato nell’ambito del progetto ideato dalle cinque parrocchie dell’Unità Pastorale guidata da don Antonino Nicotra, in collaborazione coi cinque comitati di quartiere del territorio, le due scuole primarie e la secondaria di primo grado dell'istituto Comprensivo 9, col patrocinio del Comune di Forlì, per commemorare il 75° anniversario del passaggio del fronte, la pubblicazione si affianca alla proiezione del documentario “1944: il passaggio del fronte. Noi c'eravamo” a cura di Fabio Blaco e alla mostra fotografica “1944: il passaggio del fronte nei territori di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio”.

Nel corso della serata interverranno Nadia Camorani, coordinatrice del Comitato di Quartiere di Roncadello, don Antonino Nicotra parroco di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello e San Giorgio, lo storico e saggista Mario Proli e il fotoreporter Fabio Blaco. Coordinerà l'incontro Gabriele Zelli. Ai partecipanti sarà consegnata copia del libro, previo offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le spese della stampa del volume, della realizzazione del filmato e della rassegna fotografica. Nell'occasione sarà esposta la mostra "1944: il passaggio del fronte nei territori di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio". Dopo il successo delle serate dell’8, 13, 23 e 28 novembre, tutte caratterizzate da grande partecipazione di pubblico, la presentazione verrà riproposta giovedì 12 dicembre anche a Barisano, al Centro di riattivazione comunitaria, in via Trentola 104.