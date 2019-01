Il pianista Gabriele Zanchini affronta il Novecento americano, dall'Opera al Jazz

Giovedì 24 Gennaio, ore 18.30, appuntamento con il "Novecento americano. Dall'Opera al Jazz" al “Caffè del Teatro” di Forlì, insieme al pianista Gabriele Zanchini.

Questa prima tappa di “Musica in Scena: la parola ai suoni” è affidata al pianista, fisarmonicista e arrangiatore Gabriele Zanchini, ed è dedicata all'evoluzione del jazz che ai suoi esordi guarda alla tradizione musicale europea, con attenzione particolare all'Opera lirica. Ovvero, come lasciarsi alle spalle un passato musicale "biblico" per consolidare nuove identità e appartenenze, ma senza perderne le radici.

Ingresso libero.