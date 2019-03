Il polistrumentista Enrico Farnedi alla Rimbomba

E' in programma il concerto di Enrico Farnedi alla Rimbomba di Bertinoro, via Mainardi 14, sabato 9 marzo, ore 21.30.

Polistrumentista, cantante, arrangiatore e autore di canzoni, Enrico Farnedi è trombettista e voce della swing band "The Good Fellas". Collabora e ha collaborato, come compositore e strumentista, in studio e sul palco, con Vinicio Capossela, Quintorigo, Montefiori Cocktail, Sacri Cuori, Lo Stato Sociale, Cesare Cremonini, Françoise Hardy, Enzo Jannacci, Cochi & Renato e moltissimi altri.

Ingresso con tessera del Circolo.

Info e prenotazioni: tel. 333.1296915 (Davide Fabbri)