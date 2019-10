Il potere evocativo della musica sul palco con i Calipso

Uno dei beni più preziosi che possiamo offrire ai musicisti è certamente il tempo. La frenesia che accompagna gli artisti di altissimo livello non è certamente voluta, ma è una conseguenza naturale dell’attività che si ramifica e si connette in molteplici direzioni. Molte volte queste connessioni non hanno sempre il tempo necessario per svilupparsi e rendersi tangibili. Per questo Area Sismica o spita il concerto di domenica 20 ottobre, ore 18.00, che ha per protagonisti i Calipso.

Calipso è un tuffo nell’inconscio. Il Mare, il Naufragio, L’isola e la Salvezza, l’Immortalità e il Desiderio del ritorno. Luoghi che dimorano nei profondi meandri dell’essere, fatti di paure e desideri. Un “cantico” antico, quello che narra di un’Oceaniana Dea, ma presente ed attuale come ogni cosa ri-guardi l’Uomo nel suo perpetuo cercar sé stesso. Odisseo è quell’Uomo e l’Odissea, le sue gesta. Il desiderio di fare emergere è il nostro “narrare”.

Portare alla luce, attraverso il suono ed il potere evocativo della musica, i luoghi di una “Odissea” che ci abita, nel tortuoso percorso della vita.

Audrey Chen, Luc Ex, Edoardo Marraffa, Alberto Braida e Cristiano Calcagnile, saranno i protagonisti di una vicenda da “rivivere” nel profondo, traghettatori di sé stessi nelle voluttuose acque di un ignoto mare, cercatori ignari, Angeli e Demoni tra membrane, corde e possenti voci.

Ingresso 12 euro

Area Sismica è un circolo Arci