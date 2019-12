Il Presepe meccanico napoletano ambientato nel quartiere Bussecchio

Per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, si può ammirare il Presepe Napoletano nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano a Forlì.

All'inizio dell'Avvento l'attesa si fa certezza e Gesù diventa un nostro contemporaneo e, potremmo dire, conterraneo. L'artista Salvatore Tizzano, dopo un anno di lavoro ha allestito il presepe meccanico (napoletano), ambientandolo nel quartiere di Bussecchio.

Per vedere lo spettacolo del presepe meccanico in Via Spazzoli n. 181, la chiesa è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 19, così si possono anche ammirare le pitture di Franco Vignazia sulla storia di S. Giuseppe.