"Il Principe Mezzanotte” chiude la stagione del Mentore

Venerdì 20 e sabato 21 aprile si conclude la Stagione teatrale del Mentore di Santa Sofia, con uno spettacolo della rassegna “Family” dall'ambientazione davvero particolare.

La Compagnia TeatroPersona porta in scena un testo di Alessandro Serra, che ne ha curato anche regia e scenografia, con Silvia Valsesia, Massimiliano Donato e Andrea Castellano.



Il principe Mezzanotte è vittima di una maledizione: quando incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso. Per sottrarsi a tale destino decide di non innamorarsi mai, si rinchiude in un maniero fumoso e vive da solo, triste e malinconico. Ma ogni maledizione può essere sconfitta…



Un carosello di personaggi buffi e grotteschi ci porteranno nel mondo di questa fiaba delicata e romantica, raccontata con uno stile insolitamente noir, misterioso e poetico.



Lo spettacolo verrà replicato venerdì 20 aprile alle ore 21 e sabato 21 aprile alle ore 18 ed è compreso negli abbonamenti "Cumulativo" e “Family”. Ingresso per i non abbonati 7 euro.

Per ogni rappresentazione è previsto un numero massimo di spettatori, per questo si invita il pubblico a prenotare contattando il numero 349 9503847 o teatromentore@gmail.com