Lo scrittore forlivese Alessandro Gnani presenta il suo ultimo romanzo, “Il processo Siberia”. L'appuntamento si terrà sabato 28 dicembre alle 11 all’Associazione Il Paese dei Ballokki, Via Mazzatinti 9. Introducono Stefano Luccaroni ed Emiliano Cantoni. Ci sarà anche un piccolo aperitivo e brindisi augurale per tutti gli intervenuti (ingresso libero). Gnani è laureato in Giurisprudenza e da diversi anni svolge le funzioni di magistrato. È autore di volumi giuridici e dal 2008 si è dedicato anche a scrivere testi teatrali e romanzi.



IL ROMANZO - In una notte d’autunno, alla periferia di Torino, un’anziana signora viene trovata morta in casa. Fuori dalla villetta giace immobile la figlia. Ha lo sguardo perso nel vuoto e il volto sporco di sangue. Già violenta contro la madre, con una diagnosi di disturbo borderline, diviene subito la principale indiziata. Alla ricerca dell’arma del delitto che pare introvabile, nasce così il processo Siberia, capace di condurci entro una storia d’amore profonda e terribile, tra visioni immaginifiche e personaggi perduti. Un giallo singolare e affascinante, un serrato gioco a incastro destinato a sciogliersi in un epilogo spiazzante. Info 339 3459456









Gallery