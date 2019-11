Il professor Giovanni Brizzi racconta l'origine della pista pedemontana

Venerdì 8 novembre, ore 17, alla Sala delle Assemblee della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si tiene un nuovo appuntamento nell’ambito del ciclo Incontri lungo la pista pedemontana.

Nel paesaggio della nostra regione la via Aemilia rappresenta un asse infrastrutturale di fondamentale importanza sotto vari punti di vista: per gli spostamenti, per l’organizzazione della campagna, per il controllo del territorio. La Lectio magistralis che Giovanni Brizzi dell’Università di Bologna terrà nell’ambito del ciclo “Incontri lungo la pista pedemontana. Siti, vicende, uomini dalla preistoria ad oggi”, esplorerà le ragioni storiche che portarono alla creazione della strada che ancora dà il nome alla regione, concentrandosi in particolare sulle valenze militari che questa svolse in quella che, per un certo periodo, fu una terra di confine.

Giovanni Brizzi, professore emerito presso l’Università di Bologna, ha insegnato Storia romana presso gli Atenei di Bologna, Sassari e Udine e ha svolto periodi di docenza presso numerose Università straniere, fra cui l’Université de Paris IV-Sorbonne. I suoi interessi sono molteplici. Si è occupato, tra l’altro, dell'Italia nell'età medio-repubblicana, prestando particolare attenzione all'espansione dall'area tirrenica al medio e alto Adriatico, alle vicende del secondo conflitto con Cartagine e alla figura di Annibale, all'età delle conquiste oltremare. Ha indagato temi di antichità e storia militare antica.