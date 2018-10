Il progetto Dark Rooms di Daniel Hart sbarca a Forlì

Tornano dopo due anni al Diagonal Loft Club in una delle quattro tappe italiane del tour Dark Rooms, il progetto art-pop di Daniel Hart, violinista di St. Vincent, l'artista americana prediletta di David Byrne dei Talking Heads, la quale qualche anno fa ha definito Hart il migliore compositore di soundtrack del futuro.

Non a torto, se si considera che negli ultimi due anni il polistrumentista e navigato violinista texano (ha iniziato a suonare quando aveva appena tre anni), ha scritto la colonna sonora del cartone disney Il Drago Invisibile, del lungometraggio di David Lovery presentato al Sundance del 2017, A Ghost Story, e della serie tv Fox "L'esorcista". Appuntamento mercoledì 24 ottobre alle 22.00. Ingresso libero.

Il polistrumentista e violinista texano Daniel Hart ha girato il mondo con diverse band di culto della scena internazionale: dal collettivo Polyphonic Spree con cui ha avuto il privilegio di seguire in tour come band di supporto David Bowie nel 2004 agli Other Lives, band dell'Oklahoma scelta dai Radiohead sempre come supporto nel tour americano del 2012.

Ha diviso il palco con Broken Social e la stessa St. Vincent che gli ha prodotto l'esordio da solista, facendogli conoscere David Byrne dei Talking Heads.

Laureato in musica in una prestigiosa scuola metodista di Dallas si è fatto le ossa in band jazz e blues prima di dedicarsi tra un viaggio e l'altro in Estremo Oriente alla composizione di colonne sonore.