Il progetto Life Eremita: la conservazione della biodiversità

Martedì 5 novembre il progetto Life Eremita si presenta al Centro Culturale Sandro Pertini di Santa Sofia con un workshop che ruota attorno al tema della biodiversità forestale. E' quindi possibile raccontare buone pratiche e interventi di conservazione, oltre che l'occasione per parlare di monitoraggio di insetti forestali e di forme di gestione forestale sostenibile.

Il progetto ha come obiettivo la conservazione di due insetti legati ad ambienti acquatici, il Ditisco a due fasce e la libellula Damigella di Mercurio italiana, e di due insetti forestali Osmoderma eremita e Rosalia alpina, su cui il Parco delle Foreste Casentinesi ha concentrato i propri sforzi.



PROGRAMMA



Ore 9,30 Saluti dell’Ente Parco e della Regione Emilia-Romagna



10,00 “Il progetto Life GoProFor e le buone pratiche dai progetti LIFE di interesse forestale” Marcello Miozzo, D.R.E.A.M. Italia.



10,30 “Il progetto Life Eremita” Davide Alberti, Servizio Promozione e Conservazione del Parco Foreste Casentinesi.



11,00 "Rosalia alpina e Osmoderma eremita, due specie target del progetto" Roberto Fabbri, Entomologo progetto Life.



11:30 “I progetti Life Mipp, InNat e Life ESC360 per il monitoraggio degli insetti saproxilici.” Alessandro Campanaro, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria.



12:00 “Il progetto Life Fagus per la conservazione degli habitat 9210* e 9220*” Daniele Di Santo Parco Nazionale del Gran Sasso.



12:30 “La rete Unesco delle faggete vetuste patrimonio dell’umanità” Gianluca Piovesan, Università della Tuscia, Nevio Agostini, Servizio Promozione e Conservazione del Parco Foreste Casentinesi.



Discussione



13:00 14:00 Pausa pranzo



14:30 “Il progetto Life4Oak Forests” Serena Petroncini, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -Romagna.



15:00 “Il progetto SelPiBioLife e la biodiversità in popolamenti artificiali di pino nero” Paolo Cantiani, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria.



15:30 “Foresta Modello delle Montagne Fiorentine” Stefano Berti, Presidente dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine



16:00 “Slow Food Italia e le Foreste Sostenibili” Gabriele Locatelli, Responsabile Foreste Sostenibili - Slow Food Italia



16:30 “Il progetto LIFE MycoRestore: risorse micologiche e resilienza ai cambiamenti climatici” Gianni Della Rocca, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP-CNR)



Conclusioni e dibattito



Al termine: visita all’allevamento di Osmoderma eremita presso la sede del Parco Nazionale