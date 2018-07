Il Quartetto Fonè e Giovanni Ricciardi ospiti di Entroterre Festival

Domenica 29 luglio Entroterre Festival, alle 21:30 torna alla Pieve di Polenta (Bertinoro) con un programma tutto dedicato alla musica di Schubert e con una formazione di eccezione. Nella cornice della bellissima Pieve Romanica il Quartetto Fonè e Giovanni Ricciardi al Violoncello.

L’attività concertistica del Quartetto Foné, esordisce nel 1985 con le affermazioni in vari concorsi nazionali (Stresa, Palmi, Trapani) e internazionali (“G.B. Viotti” di Vercelli, “D. Shostakovich” a San Pietroburgo).

Il quartetto d’archi tiene i suoi concerti di musica da camera in Italia per le maggiori istituzioni concertistiche (fra le altre Milano La Scala, Torino Unione Musicale, Roma S. Cecilia, Venezia La Fenice, Firenze Amici della Musica, Napoli “A. Scarlatti”, Palermo Amici della Musica, Ravenna Festival) e all’estero in Svizzera, Austria, Germania, Israele, Francia, Spagna, Grecia, Stati Uniti, Canada e Giappone.

Nell’ambito dell’attività discografica è da ricordarsi il Quintetto di Schubert eseguito in collaborazione con Franco Rossi e il sestetto “Souvenir de Florence” di Tschaikovskij con Sadao Harada, violoncellista del Quartetto di Tokyo e Harald Schoneweg, membro del Quartetto Cherubini.