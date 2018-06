Il racconto dei luoghi sulle tracce del bombardamento 1944

Mercoledì 27 giugno si svolgerà una camminata raccontata sul tema "Borgo San Pietro e il bombardamento del 19 maggio 1944". Oltre all'itinerario a piedi verranno tenute letture sul tema.

A raccontare la camminata sarà Gabriele Zelli, che guiderà il gruppo di escursionisti da via Felice Orsini per Corso Mazzini fino alla ex fabbrica Battistini. I momenti letterari saranno a cura Malocchi e Profumi.