Il regista Ivan Stefanutti acconta gli allestimenti di Puccini

Sabato 10 febbraio ore 16 presso la sede di "Amici dell'arte" sede in Viale Roma 124 Ivan Stefanutti, regista di grande esperienza e fama nell'ambito del teatro musicale, racconta il suo progetto di allestimento de La Fanciulla del West, il grande capolavoro operistico di Giacomo Puccini scritto per le scene del Metropolitan di New York nel 1910. Un'opera che definire "teatro lirico" è forse riduttivo, e che rappresenta invece la geniale intuizione del cinema western, sapientemente costruita sulla suspance ed il ritmo drammaturgico. Lo spettacolo, che si avrà occasione di vedere in tournée al Teatro Alighieri di Ravenna, è nato da un'importante coproduzione italo-americana, che ha visto coinvolti quattro grandi istituzioni musicali: l'Opera Carolina di Charlotte in North Carolina, USA; la New York City Opera di Manhattan; Il Teatro Lirico di Cagliari e il Teatro del Giglio di Lucca, dove in Novembre è prevista la IV edizione del festival "I giorni di Puccini".