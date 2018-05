Il ricordo di Roberto Ruffilli al convegno annuale ex allievi salesiani

Domenica 20 maggio all'Istituto Salesiano Orselli di Forlì si tiene il 64esimo Convegno annuale per ex allievi ed ex allieve. L'edizione di quest'anno avrà un sapore speciale poiché verrà ricordato un allievo illustre e sfortunato, Roberto Ruffilli, nel trentennale della sua tragica scomparsa, commemorata poche settimane fa anche dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Forlì nel giorno dell'anniversario.

Questo il programma della giornata:

Ore 9:00 Accoglienza nei locali dell'Istituto



Ore 10:00

Sala audiovisivi Istituto Salesiano

- Saluto del direttore Opera Salesiana don Piergiorgio Placci

- Saluto e preghiera del delegato dell'Unione don Antonio Simeoni

- Intervento di Giovanni Tassani in ricordo dell'ex Allievo Senatore Roberto Ruffilli a trentanni dalla sua scomparsa sul tema “L'impegno di Roberto Ruffilli dall'Oratorio all'Università e alla Politica”. Relazione attività svolte dell'Unione, rendiconto finanziario e rinnovo Consiglio dell'Unione

Ore 11:15 Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa di San Biagio



Ore 12:45 Pranzo in fraternità e saluti