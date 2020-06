"Il risveglio dell’umano", un confronto in diretta tra il vescovo e il sindaco di Forlì

Il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, e il sindaco di Forlì Gianluca Zattini, sono stati invitati a confrontarsi lunedì 8 giugno alle 21.00 sull’"irrompere imprevedibile della realtà con la faccia del Coronavirus". La frase è di don Julián Carrón - successore del fondatore don Luigi Giussani guida del Movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione – e si trova nel suo ultimo libro Il risveglio dell’umano.

“Ci è stata data una possibilità – afferma Enrico Locatelli, presidente del Centro culturale don Francesco Ricci-La bottega dell’orefice promotore della serata – quella di riscoprire quanto di umanamente originale c’è in ognuno di noi. La serata è l’occasione per rendere pubbliche le esperienze positive che ci sono in questo tempo così pieno di paura”.

Nel corso del collegamento viene dato spazio a racconti di esperienze di costruzione in tempo di pandemia, come riporta il titolo dell’incontro. Tra le esperienze anche quella di don Enzo Zannoni, cappellano del carcere cittadino, di Paolo Pagliai, responsabile del Banco di solidarietà di Forlì, di Giovanni Raggi, studente del nostro liceo scientifico: il Rosario on line da lui indetto per due mesi ogni sera ha coinvolto più di 160 persone oltre i confini imposti dal lockdown.

Al termine, in occasione dell'anniversario della morte di don Francesco Ricci, educatore, missionario, giornalista e comunicatore a cui è intitolato il centro culturale e che la Chiesa italiana ha indicato tra i testimoni di speranza del XX secolo, sarà letto un suo intervento, come aiuto per affrontare la prova che tutti stiamo vivendo.

