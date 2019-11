Il sacro nell'arte fra pittura e scultura

È tempo di Avvento, e la galleria Manoni 2.0 di Forlì espone la sua collezione sul tema del sacro fra pittura e scultura che viene inaugurata sabato 30 novembre, alle ore 17.30. Per l'occasione si tiene una visita guidata conla professoressa Alessandra Righini.

Accanto a un bianco presepe di Fontanini, in sculture di ampie dimensioni è possibile soffermarsi su diverse iconografie realizzate da artisti europei che offrono al visitatore la loro meditazione sutematiche spirituali.

Il Cristo è presente in diverse rappresentazioni: svariati dipinti di crocifissi, come quello di Fidia Guarneri, il “Cristo risorto di tutti i luoghi” dei maestri Alfonso e Nicola Vaccari o della giovane promessa Enrico Budri, alla resurrezione abilmente dipinta su un ovale metallico in stile seicentesco, alle bellissime sculture di un signore in croce o appena deposto, adagiato su un legno inciso a drappeggio che mette in evidenza un corpo trafitto ma nello stesso tempo bellissimo nella sua fisicità classicheggiante.

Figure di angeli in volo o dormienti, accompagnano la visione di santi con le loro forme variopinte, con i volti paffuti di putti settecenteschi incorniciati in preziosi ovali, o putti appena tratteggiati dalla sanguigna sapiente di Irene Ugolini Zoli.

Tra i soggetti rappresentati non manca la figura di Maria proposta in diverse tecniche, dalla pittura alla scultura.

L’esposizione è arricchita anche da opere di altri collezionisti come una pregiata pala d’altare seicentesca, umbro-marchigiana, raffigurante una Madonna assistita dagli angeli nella sua dolorosa meditazione sul figlio morto e risorto, oltre a incisioni a tema sacro di Bartolozzi e Guadagnini.

La mostra sarà visitabile dal 30 novembre al 31 dicembre in Galleria Manoni 2.0 C.so Garibaldi 55/a in orari di negozio