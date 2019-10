Gustando vini del Salento, serata all'Alberghiero di Forlimpopoli

L’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli riaccende la voglia d’estate con una serata all’insegna dei sapori e dei profumi dell’assolata penisola salentina. L’evento, in programma venerdì 11 ottobre alle ore 19.45 nella grande sala dei ricevimenti dell’Istituto, celebrerà la passione per la terra della taranta e, in particolare, per quel vitigno autoctono a bacca scura dal profumo intenso e fruttato che tanto la caratterizza, il Negroamaro. La serata è organizzata dall’Associazione “deGusto Salento” in collaborazione con Ais Romagna con l’obiettivo di promuovere e stimolare l’interesse verso il “vitigno tra i due mari”, accrescendo la conoscenza su questo vino in un contesto formativo di elezione quale l’Istituto Alberghiero forlimpopolese, vera e propria fucina di giovani talenti, futuri professionisti della ristorazione e della sommellerie.

Nel corso della serata si alterneranno workshop e degustazioni, che fondendosi nel bicchiere racconteranno una storia fatta di grappoli d’uva, una storia di vento, di sole, di mare e di uomini forti. A condurre gli ospiti alla scoperta delle tre batterie di rossi e rosati tipici dell’estremo lembo d’Italia saranno Ilaria Donateo, presidente di “deGusto Salento”, Ilenia Gigante, sommelier Master Alma Ais, e Gilles Coffi Degboe, sommelier cesenate vincitore del prestigioso titolo di ambasciatore internazionale del Negroamaro, nonché docente dell’Istituto. Il progetto rientra nell’attività di promozione perseguita dall’associazione del Negroamaro che, nata nel 2014 e cresciuta nel tempo, ora raggruppa 19 realtà produttive, unite sinergicamente dal desiderio di comunicare il territorio, diffondendo le potenzialità del vitigno che ne costituisce il cuore pulsante e insieme dei prodotti della penisola salentina, che si estende dalla punta più a sud dell’area jonico-tarantina fino al brindisino.

Oltre all’aperitivo di benvenuto a base di prodotti Dop e Igp salentini, gli studenti dell’Istituto Alberghiero in esercitazione didattica speciale per la serata proporranno e serviranno tre piatti della tradizione salentina coordinati in cucina e in sala dai loro docenti chef e maitre. Si comincia con orecchiette al sugo con polpettine e cacioricotta, seguite da coscio di capretto al profumo di Salento con verdure al forno per concludere con tenerina ripiena ai lamponi e cioccolato bianco. Ma a farla da padrone saranno le note fruttate e intense del Negroamaro che lasceranno impresse nel palato le tracce di un percorso di qualità costruito, giorno dopo giorno, da aziende che credono, con orgoglio, nelle potenzialità della propria uva autoctona e nell’hashtag #wearenegroamaro si identificano. Contributo per la serata: € 35,00 a persona da destinare alle attività scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Info e prenotazioni presso Istituto Alberghiero “P. Artusi” Forlimpopoli: 0543–740744 dalle ore 8 alle ore 13.30.

