Il suggestivo concerto all'alba del Saxophone Quartet

Prende il via domenica 19 luglio presso Rocca delle Caminate la 3^ edizione della rassegna “Cam(m)inate, tra note, parole e cultura”. Si tratta di un percorso culturale che si sviluppa in quattro eventi, una sorta di viaggio che non solo si sviluppa dal tramonto all'alba, ma mette in relazione musica, emozioni, ambiente, profumi, letture e anche buon cibo.

Domenica 19 luglio alle ore 6,00 è previsto il concerto all’alba nella suggestiva terrazza panoramica, posta nella sommità della Rocca delle Caminate, che vede come protagonisti Forlì Saxophone Quartet (Lorenzo Briganti, sax soprano e contralto - Lorenzo Manzato, sax contralto, Sara Mancini, sax tenore - Alessandro Vio, sax baritono), che proporrannoarie che spaziano dal teatro d’opera ai swing delle sale da ballo anni ’30, fino a melodie connesse a film immortali.

Il costo del biglietto di ogni singolo spettacolo è di euro 10,00, mentreper i possessori di ArtCard, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (tel. 0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) l’ingresso è gratuito. E’ prevista, poi, la promozione 4x3: tre ticket a pagamento e il quarto in omaggio. Per ogni evento è previsto uno spuntino offerto dal panificio Giunti di Forlì.È possibile acquistare i biglietti online al link: http://www.serinarpayments.it/camminate2020. Per maggiori informazioni ed assistenza acquisto biglietti: info@centrodiegofabbri.it – 0543/30244.