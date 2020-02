Il talentuoso Maxime Pascal alla guida dell'Orchestra Maderna

Venerdì 7 febbraio, ore 21.00, al Teatro Diego Fabbri di Forlì Maxime Pascal dirige il concerto dell'Orchestra B. Maderna tra le melodie di Beethoven, Ravel e Dvorak.

Cresciuto in una famiglia di musicisti, Maxime Pascal ha iniziato lo studio del pianoforte e poi del violino a Carcassonne, sua città natale. Nel 2005 è stato ammesso al Conservatoire National Supérieur di Parigi. Il successo ottenuto per aver vinto nel 2014, primo francese, il Concorso Nestlé e Festival di Salisburgo, lo ha portato a dirigere le più importanti orchestre europee. Cofondatore e Direttore musicale de Le Balcon, ensemble che ha sviluppato una propria personale visione dello spettacolo musicale caratterizzato dalla completa integrazione della musica con le tecniche sonore più avanzate, ha progettato spettacoli notevoli che includono Ariadne auf Naxos, messo in scena da Benjamin Lazar, uno spettacolo video, basato sul Pierrot Lunaire e creato dall’artista colombiano Nieto, e l’opera Le Balcon di Peter Eötvös. Durante la stagione 2018-19 è’ tornato alla Staatsoper di Berlino per dirigere Pelléas et Mélisande di Debussy, dopo avervi diretto la nuova opera di Salvatore Sciarrino, opera con la quale ha debuttato al Teatro alla Scala. Lavorerà ancora con l’Opéra National de Paris, e debutterà con la Danish National Symphony Orchestra, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e sarà ad Hong Kong, per dirigere Les Siècles. Dirigerà anche Donnerstag aus Lichtdi di Stockhausen all’Opéra Comique di Parigi, all’Auditorium di Bordeaux e al Southbank Centre di Londra. Durante la stagione, darà inoltre il via al progetto annuale Licht alla Cité de la Musique, per rappresentare il ciclo di opere di Stockhausen, a partire da Samstag. Dalla critica è considerato uno dei più interessanti, versatili e visionari artisti della sua generazione, Pascal e Le Balcon sono sostenuti dalla Fondazione Singer-Polignac, e nel 2011 è stato assegnato a Pascal il Premio della Fondazione Simone e Cino del Duca.