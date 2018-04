"Il tempo delle mele 2018": cena romantica a Bertinoro

Venerdì 20 aprile ci terrà una cena romantica a Bertinoro a tema "Il tempo delle Mele" con la partecipazione di locali al pari di Bistrot Colonna, Luci soffuse, "Reality" per un vero revival dei primi anni 80.

Il Tema per la Cena sarà appunto il Tempo delle Mele, che verrà eccezionalmente catapultato ai giorni nostri in una notte unica e senza precedenti.

Ci saranno giochi divertenti, Special Guest straordinari e tanti premi.

La prima parte della serata sarà giocosa e romantica per poi scatenarsi dalle ore 23.00 (Ingresso Libero) con Dj Set musica dagli anni 90 ad oggi!

Navetta Gratuita dal Parcheggio del campo sportivo di Bertinoro

Per info cena e prenotazione:

Tel 0543.444333 cell: Luca 347.1230357 Silvia 347.2842519