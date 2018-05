Il Time pronto per l'estate con il Jazz Festival e l'apertura del giardino interno

Il Time, locale nato al posto dello storico Pride, è pronto per l'estate con una serie di novità che nascono da una nuova collaborazione con il Mad Club.Time e Mad infatti presentano "Time of Mad", sabato a partire dalle 22. Per l’occasione il Time inaugurerà il suo giardino estivo e nel locale si potrà giocare per vincere consumazioni e gadget. Ingresso con consumazione in prevendita: 6€. A partire dalle 18.30 nel locale farà invece tappa il Jazz Festival con gli "ZancaTrio". Il sound delle indimenticabili interpretazioni Chet Baker in celebri standards e classici del Jazz.