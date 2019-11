"Il traditore": proiezione e testimonianze al San Luigi

Arriva il film "Il Traditore" alla Sala San Luigi, la pellicola del regista Marco Bellocchio che narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra.

Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi, capitanati da Totò Riina, sono intenti a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il numero dei morti ammazzati sale come un contatore impazzito, Tommaso Buscetta, capo della Cosa Nostra vecchio stile, è rifugiato in Brasile, dove la polizia federale lo stana e lo riconsegna allo Stato italiano. Ad aspettarlo c'è il giudice Giovanni Falcone che vuole da lui una testimonianza indispensabile per smontare l'apparato criminale mafioso. E Buscetta decide di diventare "la prima gola profonda della mafia". Una storia di crimine e coscienza che ha segnato la Storia d'Italia e resta un dilemma etico senza univoca soluzione.

La proiezione sarà impreziosita dagli interventi di Franco Ronconi di Libera Forlì - Cesena, di Gaetano Alessi e Massimo Manzoli de "La banda mafie sotto casa".

L'evento, organizzato dalla Sala San Luigi e Associazione Libera Forlì - Cesena, è previsto per il 28 novembre ore 20.45 presso la Sala San Luigi.

Per la serata sarà possibile usufruire del pacchetto BIRRA + FILM ad € 5,00 con parte dell'incasso che verrà devoluto per le attività di Libera Forlì Cesena.