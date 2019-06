Il trio acustico JoLi' & Co insieme alle opere di Marcello Di Camillo

Martedì 11 giugno all'Orto di Sophie (Via Decio Raggi 403/C, Forlì) appuntamento con IncontrArti, progetto a cura di JoLi' & Co. che unisce pittura e musica, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche.

Dalle 20.30 concerto live del trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra). Il trio propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ad impreziosire il live musicale saranno le forme e i colori delle opere di Marcello Di Camillo, artista forlivese e fondatore della cooperativa “Casa del Cuculo”. Dai murales ai dipinti su lamiera, l'arte di Marcello Di Camillo dialoga con molteplici materiali e location, distinguendosi per personalità ed efficacia comunicativa.

L'evento si inserisce nell'ambito dei martedì “Orto in Relax” che l'azienda agricola dedica ogni settimana allo stare bene: si parte alle 18.30 con una lezione di yoga per proseguire con una serata all'insegna di buona musica, arte, cibo e relax.