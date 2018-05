"Il verso dei fiori", personale di Cosetta Gardini su tre tecniche espressive

Venerdì 18 maggio 2018 inaugura *Flores-Calì. Il verso dei fiori, personale di Cosetta Gardini.

*Flores-Calì. il verso dei fiori è il titolo pensato da Cosetta per la sua mostra, una mostra che coinvolge 3 arti, 3 tecniche espressive, 3 passioni che sono per lei anche un lavoro, il suo mestiere: pittura, grafica, calligrafia. Cosetta Gardini è fondatrice, insieme a Giuseppe Tolo, dell’agenzia di comunicazione Casa Walden, realtà che da più di 30 anni opera nel mondo della comunicazione e della progettazione grafica a tutto tondo nel pubblico e nel privato.

La formazione artistica, gli studi di illustrazione, i continui aggiornamenti e workshop su strategie di comunicazione e progettazione sono un valore inestimabile e danno una connotazione artistica assolutamente originale a ogni lavoro che realizza per i suoi committenti.

La mostra è un omaggio che Cosetta, prima di tutto, fa a se stessa, un bisogno di esprimersi in maniera personale, senza però dimenticare tutto quel bagaglio di esperienza assimilato in tanti anni di lavoro e qui sottolineato in ogni tela. Inoltre la mostra è un omaggio e una dedica speciale a Massimo Zattoni, scomparso prematuramente nel 1990, amico e compagno quando insieme muovevano i primi passi verso le loro passioni, chi la grafica, chi la fotografia.

Presentatore d’eccezione sarà Gabriele Zelli.

Cosetta dipinge fiori, dipinge dediche, messaggi calligrafici, usa gli elementi della natura e i colori con una tecnica e un uso delle pennello perfetti, ma non lo fa in maniera didascalica e “scolastica”, lei compone a mano veri e propri manifesti pittorici, manifesti pop, alla stregua di grafici e illustratori degli anni ‘50 che nei primi manifesti pubblicitari immortalavano scenette o situazioni e momenti per promuovere un prodotto commerciale.

Qui non c’è prodotto da vendere, qui c’è un’emozione, un messaggio poetico capace di arrivare a qualunque spettatore, che lo percepisce e interpreta con la propria sensibilità.

Fiori non casuali, fiori legati a personaggi, fiori legati a storie, fiori che accompagnano le scritte di calligrafia che riportano i loro nomi in volgare e in termini scientifici, fiori che fanno da cornice e da sfondo a originali cocktail dedicati alle donne, agli innamorati, ai presenti .

Il segno pittorico, il contesto grafico, la tecnica calligrafica, l’elemento artistico evidenziano la grande maestria, la sensibilità e lo studio attento e preciso che Cosetta esprime quando dipinge.

*Flores-Calì. il verso dei fiori trova il suo spazio nella splendida cornice di Corte San Ruffillo, un’antica casa canonica del 700 nelle colline forlivesi, nelle sale, intime e ricercate, del ristorante dove si respira eleganza, cura e soprattutto il senso del bello, bello per l’anima, per gli occhi e per il palato.

A Corte san Ruffillo lusso è scegliere di lavorare ancora artigianalmente le materie prime, trattare con le mani le verdure che poi divengono sott'oli, la frutta fresca che trasformeremo in confettura. Mani amorevoli e sapienti... questi gli ingredienti segreti per le nostre ricette, veri dettagli di un lusso quotidiano, indispensabili per un prodotto di alta qualità.

Ecco, le stesse mani, amorevoli e sapienti, sono quelle di Cosetta, sono l’ingrediente segreto per i suoi quadri e per i lavori di Casa Walden, prodotti di alta qualità.

* Flores-Calì. il verso dei fiori

Corte San Ruffillo – Dovadola

mostra di pittura 18 maggio – 6 luglio 2018

inaugurazione venerdì 18 maggio ore 19,30