Per la rassegna dedicata alle Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì, domenica 4 febbraio alle ore 16 la compagnia Fratelli di Taglia sarà protagonista del palcoscenico con lo spettacolo Il viaggio di tartaruga Tranquilla Piepesante, un testo di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli liberamente tratto da Tranquilla Piepesante di Michael Ende.

Una placida e ostinata tartaruga viene a sapere che il suo amico leone, Re degli animali, sta per sposarsi, e si mette in cammino per partecipare alla festa. Lungo la strada incontra diversi animali tra cui il ragno Fatimo Crocedifilo che la prende in giro per la sua lentezza, la sua amica chiocciola Serasade Scialucente che le sconsiglia vivamente di continuare: un viaggio simile non è roba per una creatura lenta come lei!

Ma le tartarughe, si sa, arrivano sempre a destinazione, e anche Tranquilla ce la farà, dimostrando per l’ennesima volta che chi va piano va sano e va lontano.

Una piccola favola contemporanea che si ispira alla tradizione classica e regala al giovane spettatore di oggi una morale semplice e divertente: importante in un viaggio, come nella vita, non è arrivare prima, ma il viaggio stesso, con tutti gli incontri belli o paurosi che si possono fare.

Ognuno lascerà a Tranquilla un regalo che le sarà utile durante il percorso.

In un mondo che va sempre più veloce, la nostra tartaruga vuole raccontare che prendersi un po’ di tempo da perdere, per soffermarsi ad ascoltare, osservare, conoscere, giocare, non è mai tempo perso! Anche se all’arrivo possono trovarsi delle sorprese!

Tecniche utilizzata: teatro d’attore con maschere, pupazzi, oggetti, video-proiezioni scenografiche e canto dal vivo