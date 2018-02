Il vincitore di Sanremo Fabrizio Moro in arrivo al Punta di Ferro

Venerdì 2 marzo al Punta di Ferro arriva il vincitore di Sanremo Fabrizio Moro in persona. Il cantautore romano, che il 10 Febbraio scorso ha conquistato il palco dell'Ariston insieme ad Ermal Meta con la canzone "Non mi avete fatto niente", incontrerà i Fan e firmerà le copie del suo CD "Parole, Rumori e Anni".

Non dimenticare di portare con te una copia dell'Album di Fabrizio per avere l'autografo originale del cantante!Il cantautore romano, che il 10 Febbraio scorso ha conquistato il palco dell'Ariston insieme ad Ermal Meta con la canzone "Non mi avete fatto niente", incontrerà i Fan e firmerà le copie del suo CD "Parole, Rumori e Anni".

Non dimenticare di portare con te una copia dell'Album di Fabrizio per avere l'autografo originale del cantante!