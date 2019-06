Ilaria Maria Sala ricorda i giorni di "Pechino 1989"

La Fondazione Lewin e la rivista Una città organizzano sabato 8 giugno, alle ore 17, presso la Biblioteca Gino Bianco, in via Duca Valentino 13 a Forlì, la presentazione del libro "Pechino 1989" di Ilaria Maria Sala.

"Ogni volta che ricordo quei giorni - racconta l'autrice - rivedo gli sguardi pieni di ottimismo e speranza di chi marciava nei cortei, di chi pedalava per raggiungere gli altri, convinto di partecipare alla lotta per un futuro diverso, più aperto, per la Cina tutta. Sguardi che non ho mai più rivisto a Pechino".

Ilaria Maria Sala, scrittrice e giornalista, ha vissuto per anni a Pechino e a Tokyo, e attualmente risiede a Hong Kong. Collabora ad alcuni dei maggiori giornali internazionali. Era studente a Pechino nei giorni della Primavera e della successiva violenta repressione degli studenti. In questo libro racconta per la prima volta ciò che vide con i suoi occhi, sulla scorta anche del suo diario di allora. Inediti fino ad oggi, memorie e diario, come inedite sono rimaste le numerose e spesso drammatiche fotografie, di grande interesse umano e documentario, che lei stessa scattò a Pechino fra aprile e giugno del 1989.