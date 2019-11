Venerdì 29 novembre, ore 15, alla Sala Santa Caterina di Forlì (Via Romanello da Forlì 2) si tiene la conferenza "Ileana Toffoli, l’impegno sociale come identità", un evento aperto al pubblico per celebrare una vita spesa al servizio di altri.

Intervengono: Mario Proli, Gabriele Zelli, Sauro Sedioli, Alide Lepretti e Fausto Viviani. Conduce il giornalista Ennio Gelosi e introduce Maria Luisa Bargossi, Presidente AUSER Volontariato Forlì.