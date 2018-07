Improvvisazione e tango con Pepe Medri e la Timbuctu Orkestra

Sabato 28 luglio va in scena il concerto di Pepe Medri & Timbuctu Orkestra al Giardino estivo di Area Sismica. Alle 20.30 cena a cura di Paella Boom Boom e a seguire il live.

Pepe Medri e Timbuctù Orkestra: un sodalizio artistico, in qualsiasi disciplina, necessita ovviamente di incontri. Una ricerca di equilibrio fra differenti personalità che spesso risulta difficilmente raggiungibile. Merito soprattutto della musica di Pepe che conserva sempre, nonostante i riferimenti al tango e più genericamente al popolare, una grande riconoscibilità e originalità.

Timbuctu, la regina delle sabbie, città dove anche gli animali parlano con gli uomini, terra antica di scambi culturali tra etnie diverse. Un nome che è tutto un programma per un gruppo musicale. Un nome che è il passaporto per un suono frutto della fantasia, dell’estro che non si deve preoccupare del linguaggio o dello stile. Il gruppo capeggiato da Pepe Medri, fa dell’improvvisazione un vero stile di vita e non, come spesso accade, un’etichetta per vivacchiare meglio nel mercato. La musica della Timbuctu Orkestra, alterna momenti totalmente improvvisati ad altri interamente orali, nella più classica tradizione popolare. Così ci prende per mano per giungere all’unica città che vale la pena abitare: la nostra anima.

In caso di maltempo sia la cena, sia il concerto si terranno all’interno della sede di Area Sismica.

cena + concerto €15

solo concerto €10

area sismica è un circolo Arci