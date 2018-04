Una domenica di mercato straordinario in centro storico

Domenica 8 aprile si terrà il mercato straordinario nel centro storico di Forlì. Solo la mattina fino alle 13 il mercato sarà aperto in Piazza Saffi, Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi e Via delle Torri. Contemporaneamente, per le vie del centro si svolgerà il mercatino regionale piemontese, con tante eccellenze gastronomiche dalla regione delle Langhe e non solo. L'appuntamento recupera l'annullamento dell'appuntamento con gli ambulanti del 16 aprile deciso per motivo di sicurezza e ordine pubblico in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.