In centro l'inferno di Dante visto con le incisioni degli studenti del Liceo Artistico

Cartoline dall'inferno, inteso come l'Inferno dantesco. A riprodurre questa immagini che ritraggono i gironi dell'Inferno sono stati gli studenti della terza A del Liceo Artistico di Forlì. Gli alunni, come come progetto scolastico, hanno realizzato delle stampe con la tecnica dell'incisione ispirati alla Divina Commedia nello specifico ai gironi dell'inferno, per l'appunto “Le cartoline dall'inferno”. Le opere saranno in mostra nel negozio “Manoni 2.0” in corso Garibaldi 55/a Forlì. Ci sarà l'inaugurazione con le autorità tra cui il Sindaco Drei, sabato alle 16.

Spiega la titolare Romana Baldassarri: “Tengo a sottolineare che si tratta di una tecnica pittorica molto vecchia, quasi in disuso, perché richiede materiale particolare come lastre di zinco, punta a secco per l'incisione, tarlantana, inchiostro calcografico, cera molle, carta rosaspina e tanto altro ancora come il torchio calcografico! Queste stampe adeguatamente incorniciate verranno esposte nell'Atelier di Manoni 2.0, ambiente ampio e suggestivo in centro storico”.

Non mancheranno i ragazzi del Liceo Musicale ad allietare l'evento con i loro brani preparati durante l'anno scolastico. Conclude Baldassari: “Ho aperto le porte ai giovani perchè credo nei giovani. Loro sono il nostro futuro perciò li voglio accompagnare, motivare e sostenere”.