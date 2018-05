In corso Garibaldi si mangia lungo la strada: ognuno porta qualcosa per sé e i vicini

Anche quest'anno il quartiere di Schiavonia San Biagio, visto il successo degli scorsi anni, ha organizzato per domenica 6 maggio la terza edizione di “A tavola col vicino”, una cena in strada di vicinato lungo corso Garibaldi, da via Lazzarini a via Orto Schiavonia. L’intento è di richiamare l’attenzione di tutti i cittadini del quartiere, del centro storico e di tutti i forlivesi e non in genere, sul significato del buon vicinato, di conoscersi meglio condividendo il pranzo ed un pomeriggio insieme. Ognuno porta il mangiare per sé e offre qualcosa al “vicino” di tavola. L'organizzazione del quartiere si occupa invece di tavoli e sedie, posate, tovaglioli, bicchieri cestini differenziati per rifiuti.

Questo sarà programma per il 06 maggio 2018: Ore 12,30 ritrovo su corso Garibaldi: ognuno porta il mangiare da casa per sé e offre un assaggio ai vicini. Ore 16,00 e 16,30 visita guidata alla chiesa della S.S. Trinità ed a altri luoghi artistici storici limitrofi; Ore 16,30 fine della manifestazione. Alcune attività come il bar Davì ed altri rimangono aperti aperti come servizio alla manifestazione. La partecipazione è gratuita, ma bisogna confermare tua presenza: Roberto 335.219571 / Gianfranco 320 3397918.