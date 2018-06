In diga a fotografare le stelle con aperitivo romagnolo

IN DIGA A FOTOGRAFARE LE STELLE…UNA SERATA ASTRO – FOTOGRAFICA



Con la guida del fotografo Andrea Bonavita e l'accompagnamento da un astrofilo, sarà possibile accedere a punti di vista inusuali ed esclusivi per scatti fotografici unici.



Ore 20: “aperitivo romagnolo” con piadina, affettati e Sangiovese sul coronamento.

A seguire foto alla diga, allo stellare cielo d’estate e Startrail da varie angolazioni.



Attrezzatura necessaria: fotocamera reflex o con possibilità di impostare il tempo di posa, cavalletto, torcia frontale o a mano.

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi e felpa con giubbotto e sciarpetta.



20€ comprensivi di aperitivo e workshop (TARIFFA UNICA non c’è distinzione tra partecipanti e accompagnatori)

Per prenotazioni e informazioni tecniche 338-6583030 oppure 0543 917912



www.andreabonavita.com