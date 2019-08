In diga a fotografare le stelle: appuntamento con lo scatto a Ridracoli

Si torna a fotografare la diga di notte. L'appuntamento è per venerdì 30 agosto. Guidati dal fotografo Andrea Bonavita sarà possibile accedere a punti di vista inusuali ed esclusivi sopra e attorno la diga di Ridracoli per scatti fotografici unici. Per chi parte da Forlì, ci sarà un incontro alle 19 al Chiosco piadina Vivaldi 77 (viale Roma, ex Marco Polo). Alle 20 incontro alla biglietteria della diga di Ridracoli, alla casetta di legno. Alle 20.15: aperitivo di benvenuto con piadina, affettati e Sangiovese al Chiosco "La terrazza sul lago". A seguire foto alla diga, al cielo estivo e Startrail da varie angolazioni. Attrezzatura necessaria: fotocamera reflex o con possibilità di impostare il tempo di posa, cavalletto, torcia frontale o a mano.

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi e felpa con giubbotto e sciarpetta. Il costo è di 20 euro, comprensivi di aperitivo e workshop (tariffa unica senza distinzione tra partecipanti e accompagnatori). I posti sono limitati. Per prenotazioni e informazioni tecniche 338-6583030

IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net