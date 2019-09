In fiera i cavalli tornano protagonisti con “Forlì International Horse Fair”

Dal 20 al 22 settembre al quartiere fieristico di Forlì si terrà, dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione di Forlì International Horse Fair. Molto ricco e vario il programma di eventi che si succederanno nelle tre giornate di manifestazione: si va dai concorsi internazionali di equitazione, alle prove di morfologia per le razze presenti; dalle dimostrazioni di monta e di attacchi alle esibizioni di scuole ed artisti, alle prove tecniche come il Barrel Racing e il Pole Bending, due discipline tra le più popolari anche presso il pubblico dei non addetti per la carica e l’immediatezza del gesto dei cavalli in gara. Ce n‘è per tutti i gusti: per gli appassionati e per il grande pubblico, tutti coloro che vogliono conoscere doti e caratteristiche di questi splendidi animali.

Proprio per dare evidenza e far conoscere gli aspetti più belli della relazione tra uomo e cavallo, si terranno anche due incontri: venerdì il convegno “equitazione solidale” in cui si parlerà della componente equestre per le terapie riabilitative, e sabato con il talk show “Un cavallo per la vita”. Una manifestazione orientata a valorizzare diverse razze, circa una decina presenti in fiera, e che darà la possibilità al grande pubblico di provare emozioni e vivere nuove sensazioni attraverso il contatto corretto ed amichevole con il cavallo.

La manifestazione ha riservato attenzione anche al grande pubblico dei non addetti ai lavori: per i bambini verrà offerta la possibilità del “battesimo della sella”, di divertirsi con i giri in carrozza e assistere a dimostrazioni di agility dog, perché anche loro possano vivere le emozioni che i cavalli sanno offrire, inoltre venerdì e sabato sera si terrà il Gran Galà del “Forlì International Horse Fair”: nel ring allestito nel padiglione A è in programma “Immagina! Dal sogno alla realtà”, spettacolo equestre con la regia di Umberto Scotti con la partecipazione straordinaria di Silver Massarenti, Francesca Di Giovanni, Margherita Massarenti, Alessandro Conte, Rudy Bellini e tanti altri”.

Altra novità dell’edizione 2019 il talent show “Cavalca i tuoi sogni!” che offre la possibilità gratuita ai giovani artisti equestri di esibirsi in performance che verranno valutate da esperti di fama internazionale del mondo degli spettacoli equestri.

Per tornare protagonista nel mondo del cavallo e dell’equitazione con una manifestazione di caratura internazionale, la Fiera di Forlì è tornata a far squadra con CLS Custom and Logistics Service e West & Co. Professional Centre, attraverso un modello operativo che ha permesso di portare nel quartiere fieristico forlivese cavalli, personaggi dell’equitazione e dell’allevamento di caratura internazionale.

Info contatto: Tel. 0543 1991928 info@fihi.it www.fihf.it

ORARI Fiera

Venerdì 15.00 – 20.00, sabato e domenica 09.00 - 20.00

L’area food venerdì e sabato sarà aperta fino alle ore 24.00

TARIFFE INGRESSO Fiera

Intero € 10,00

Ridotto € 8.00

Gratuito per bambini 0-12 anni

Venerdì intero € 5.00 - famiglia € 8.00 (2 adulti + bambini/o) – ridotto € 4,00 (invalidi, militari e ragazzi 13-16 anni)

ORARI Gran Galà

Venerdì e sabato 21.30 – 23.00

Le biglietterie del Gran Galà (presso ingresso principale Fiera di Forlì) saranno aperte dalle ore 20.30 del giorno stesso.

Prevendita biglietti on.line fino alle ore 24.00 del giorno precedente.

TARIFFE INGRESSO Gran Galà

Intero € 15.00

Ridotto € 8.00

Bambini 0-6 € 4,00

Pacchetto Ingresso Fiera + Gran Galà € 20,00