In pediatria arriva la mostra “The game, il gioco (oggi)”

Prosegue "Giocando con la luce", un percorso in tre mostre fotografiche sul gioco oggi presso l’Ausl Romagna. Dal 20 dicembre fino al 19 febbraio viene ospitata la seconda esposizione in Pediatria all'ospedale di Forlì: “The game, il gioco (oggi)”.

Se è vero che si impara lungo tutto l’arco della vita (Lifelong learning), è altrettanto vero che si può fruttuosamente giocare lungo tutto l’arco della vita (Lifelong playing): questo motto spalanca immaginifico, colorato e dialogico le porte della Quadreria in Pediatria, dell’Ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì. In Pediatria sarà esposta una selezione di opere dalla grande mostra Lifelong playing: il gioco per tutta la vita di Tank – Sviluppo immagine, LUnGi – Libera Università del Gioco e Metamuseo girovago che attraverso un linguaggio iconografico prezioso, tecnicamente studiato, culturalmente inatteso rappresenta un tema emergente, intrigante, “favol-oso” e lietamente natalizio.

L’Associazione Fantariciclando con il Reparto di Pediatria guidato dal Primario Dott. Enrico Valletta, per il quarto biennio propone il percorso della Quadreria che in questa edizione, Giocando con la luce, è parte del progetto Metamuseo di Palazzo Sassi Masini.