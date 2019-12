In piazza arrivano i panettoni di Emergency

Sabato 7 e domenica 8 dicembre arrivano anche in Piazza Saffi a Forlì, così come in altre 80 piazze italiane, i volontari di Emergency con il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con Tre Marie in occasione dei 25 anni di Emergency.

Il panettone, dal peso di 1 kg, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante.

Acquistandolo si dona un contributo alla realizzazione dei progetti umanitari di Emergency.

Appuntamento in piazza Saffi sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12.30.