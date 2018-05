In piedi davanti a una donna: mostra di pittura e scultura

Venerdi 1 giugno 2018 alle ore 17, presso la Galleria d’Arte “A Casa di Paola” di Forlimpopoli (Piazza Garibaldi 16) sarà inaugurata la mostra di pittura e scultura: …In piedi signori davanti a una donna. Opere di Nevio Bedeschi, Mario Bertozzi, Roberto Casadio, Luciano Navacchia.

L’esposizione, che rientra nel ciclo espositivo “Profumo di donna” ideato e curato da Paola Gatti, sarà presentata dallo studioso d’arte Orlando Piraccini.

Partendo dal titolo, che riprende un famoso passo shakespeariano, la mostra pone a confronto le opere ‘al femminile’ di quattro artisti protagonisti della vicenda figurativa romagnola, noti in ambito nazionale. Fin dagli inizi delle loro esperienze artistiche Bedeschi, Bertozzi, Casadio, Navacchiahanno rivolto una particolare attenzione alla figura femminile, come autentica fonte d’ispirazione e come “specchio riflesso” della realtà del loro tempo.