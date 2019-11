In Prefettura il concerto del Liceo Musicale contro la violenza sulle donne

Sabato alle 16 nel Palazzo della Prefettura, in piazza Ordelaffi, si svolgerà il concerto del Liceo Musicale statale "Antonio Canova" diretto dal maestro Cavalli, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa di beneficenza è finalizzata alla raccolta fondi a favore della Casa Rifugio del Comune, che accoglie donne vittime di violenza, ed è proposta dal Rotary Club Forlì e il Gruppo Consorti in collaborazione con il Centro Donna. Al concerto è prevista anche la presenza del prefetto, Antonio Corona, del sindaco, Gian Luca Zattini, del vescovo, mons. Livio Corazza, del governatore del Distretto rotariano 2072, Angelo Oreste Andrisano, oltre a quella del presidente del Rotary Club Forlì, Rinaldo Biserni.