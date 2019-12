In scena l'epica favola di “Pinocchio”

Il cartellone del Teatro Mentore di Santa Sofia prosegue sabato 21 dicembre alle ore 17.00 con una giornata speciale per i più piccoli: Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta “Pinocchio” in una versione fedele al racconto originale ma anche inedita, carica di sorprese e di piccole e grandi magie.



L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene riletta da Marcello Chiarenza e dal regista Claudio Casadio in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico. O meglio sul tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare.



In scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, che portano sulla cattiva strada, accompagnati dalle musiche originali di Carlo Cialdo Cappelli. Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamenti “Cumulativo”, i singoli biglietti costano 7 euro (per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com.)



Le sorprese per i bambini, però, non sono finite perché sabato 21 l'Associazione C.I.F. Santa Sofia aspetta i bimbi in Teatro già a partire dalle ore 15.00, quando ci sarà la Tombola per bambini, mentre al termine dello spettacolo tutti in attesa di Babbo Natale del CIF.