In scena le avventure di “Cupido 2.0”

Sabato 1 febbraio alle ore 21 al Teatro comunale di Predappio va in scena lo spettacolo “Cupido 2.0” della Compagnia di Sgumbiè di San Savino, riedizione del primissimo successo “Cupido a San Savèn”.

Il protagonista è Cupido: a causa della sua condotto non proprio esemplare viene mandato in missione speciale sulla Terra e da qui nascono una serie di equivoci e intrecci di storie tra i vari personaggi. Riuscirà l’angelo dell’amore a portare a termine la sua missione anche senza il fidato arco? Se c’è un messaggio che gli attori vogliono dare è proprio quello dell’amore che è in ogni piccolo gesto: un abbraccio, un pensiero, insomma l’amore vince su tutto.



La compagnia è nata per gioco e per passione nell’estate del 2015, grazie alla voglia di stare insieme dei suoi componenti e ora, dopo aver portato in scena altre tre commedie, quest’anno con “Cupido 2.0” vuole ricordare il suo primo, galeotto, successo.



Ingresso unico 10 euro. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.