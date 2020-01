In scena le favole con lo spettacolo "Rodarissimo"

Con lo spettacolo Rodarissimo della compagnia Teatro dell’Orsa, prende il via la nuova Stagione di Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì. Lo spettacolo, in scena domenica 12 gennaio alle ore 16, ha come fonte d’ispirazione i testi di Gianni Rodari Favole al telefono, Tante storie per giocare e La grammatica della fantasia. Scritto e interpretato da Monica Morini, accompagnata dal pianoforte di Gaetano Nenna, Rodarissimo è uno spettacolo sulla fantasia, l’immaginazione, la creatività.

La Fata delle Storie è arrivata per spolverare l’occhio della fantasia ai bambini, a quelli che guardano troppa televisione e ascoltano poche storie.

È stata inviata dal mago delle parole, il Signor Rodari, insieme a Smeraldina che non sbaglia mai una “notina”.

Una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio: Giovannino Perdigiorno che finisce nel paese con le esse davanti, Pulcinella che viaggia nel paese dei gatti o Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante, un posto riservato a una bambina che non solo è chiamata ad ascoltare, con lei la Fata delle Storie attraversa luoghi sognati e fantastici. Parole, immagini e colori, per raccontare fiabe dove le strade ti portano lontano, i tamburi fanno ballare civette e briganti, gli “scannoni” invece di sputar fuoco e far la guerra, la disfano. Le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente, come diceva Gianni Rodari, servono alla poesia, alla musica e all’uomo intero o meglio ancora a completare l’uomo. Un tempo per ridere, incantarsi e raccogliere semi di fantasia, che metteranno gemme e radici.

Biglietti: 5 euro (posto unico).