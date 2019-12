In scena tanti giovani con lo spettacolo "Parada al Circo di Pinocchio"

Martedì 10 dicembre alle ore 20.30, alla Fabbrica delle Candele, in piazzetta Corbizzi n. 9/30, i Ragazzi di Parada Una Strada a Colori presentano lo spettacolo "Parada al Circo di Pinocchio".

Parada è un'associazione di volontariato, indipendente e autonoma in favore dei bambini e dei ragazzi che vivono in strada a Bucarest. Tutto è iniziato 30 anni fa, nel 1989, dopo la caduta del regime di Ceausescu in Romania, quando un giovane clown ha svelato e denunciato una realtà terribile, quella dei giovani di strada che vivevano nei sottosuoli di Bucarest senza famiglia, a volte orfani in altri fugguiti dai nuclei, e ha cercato di dar loro un aiuto fondando l'associazione Parada. Molti hanno aderito alla sua missione e, in Italia, i tanti sostenitori si sono uniti per creare “Parada Italia”. La missione è volta ad offrire sostegno e strumenti d'intervento per garantire un futuro ai bambini e ai giovani di strada.

Forlì ha aderito al progetto progetto nel 2018 coinvolgendo nel percorso di informazione, educazione e solidarietà oltre 1000 studenti e numerose associazioni di volontariato e dell'impegno civile. Quest'anno è stato deciso di dedicare al progetto Parada e allo spettacolo Pinocchio portato in scena dai ragazzi l'appuntamento con l'Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che si svolge tutti gli anni il 10 dicembre e rappresenta un importante momento di educazione civica e di rapporto con le scuole.

Ingresso Libero.