"In viaggio tra il tempo e le note", colonna sonora ideale per la mostra

Centro Diego Fabbri in collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Comune di Forlì, Musei San Domenico nell’ambito del Progetto "L'ENIGMA DELLA SORTE: LA LUCE DEL RINASCIMENTO - eventi collaterali associati alla mostra “L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” presenta "In Viaggio tra il Tempo e le Note", un concerto a cura dei giovani musicisti dell'Orchestra Giovanile dell'Istituto A. Masini; e del Liceo Musicale Statale di Forlì

Domenica 10 Giugno 2018 dalle ore 11.00 presso la Sala del Refettorio / Musei San Domenico in Piazza Guido da Montefeltro, 12 Forlì avrà dunque luogo questo viaggio musicale che arricchisce la visita alla mostra. Una colonna sonora per perdersi in un viaggio domenicale tra le note ed i colori, i quadri e gli strumenti, interpretato dai giovani musicisti dell’Istituto Musicale “A. Masini” e del Liceo Artistico e Musicale di Forlì . Un ensemble

dedicato alle opere esposte che vuole essere un buon auspicio per il futuro professionale dei giovani interpreti.