In viaggio tra mente, corpo e Islanda con le foto di Andrea Severi

Mercoledì 17 luglio, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, presso la Sala Mostre del Chiostro di San Mercuriale, in piazza Saffi a Forlì, in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì, Andrea Severi presenta due mostre fotografiche personali. 38 immagini, due tematiche, che portano in viaggio nel mondo (Islanda), nella mente e nel cuore.

Ingresso libero.

Iceland - 66° North

Nove giorni, otto compagni di viaggio e 1700 Km Percorsi.

Una terra dove ghiaccio e fuoco duellano in un’terna ed epica battaglia, dove primordiali paesaggi si modellano attraverso le mani del Creatore, regalando a noi umani indelebili emozioni.

Forever Love

L’amore arriva portando luce e calore nella vita. Non ti fa scegliere chi amare, stravolge tutto il tuo mondo. Si insinua sotto la tua pelle e come un serpente affonda le zanne, iniettandoti nelle vene la sua essenza, un dolce veleno che permea in eterno dentro di te. L’amore è prepotente, è un tiranno, eppure è schiavo del tempo e degli eventi e proprio per questo, così come dà, toglie, facendoti ricadere nelle tenebre create dalla sua assenza.