"In vinco veritas": al Parco delle Foreste Casentinesi la pedalata d'autunno

Sabato 5 ottobre alle 10 ci sarà un'escursione in E-bike nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi intitolata "In vinco veritas". Un anello che tocca le vallate di Ridracoli e Poggio la Lastra con tappa finale sul coronamento della Diga. La partenza è fissata dall'Idro ecomuseo delle Acque di Ridracoli. La lunghezza è di 32 chilometri, con dislivello di 860 metri. Si tratta di un percorso di medio-facile difficoltà, che richiede un minimo di allenamento e di dimestichezza con la MTB/E-bike.

Il ritrovo è fissato alle 10. Il prezzo è di 40 euro a persona comprensivo di noleggio bici, casco e accompagnatore MTB abilitato. Occorrono aainetto con acqua, giacchetta antivento e/o antipioggia, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini). E' consigliato un abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB nel periodo autunnale.



Prenotazioni entro il giovedì che precede l'escursione allo 0543 917912 oppure 3701338368, in collaborazione con Outdoor Romagna ASD