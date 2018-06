Comitato Cri di Forlimpopoli-Bertinoro: inaugurazione nuova ambulanza

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlimpopoli e Bertinoro, Sabato 30 Giugno alle ore 19,30 in Forlimpopoli, Via A.Costa, alla presenza delle Autorità, Associazioni di Volontariato, dei Cittadini e dei Volontari del Comitato CRI, INAUGURERA’ UNA NUOVA AMBULANZA PER TRASPORTO SANITARIO IN URGENZA-EMERGENZA - in Convenzione con Romagna Soccorso –Romagna 118 a favore della popolazione sul territorio di Forlimpopoli e di Bertinoro.

L’acquisto dell’automezzo è stato possibile grazie al contributo della Associazione La Freschineria di Forlimpopoli e l’Impresa Casalboni Andrea, oltre all’utilizzo dei risparmi accantonati negli anni da questo Comitato grazie all’attività dei volontari che svolgono giornalmente vari servizi istituzionali CRI.

La nuova ambulanza ha standard qualitativi e di sicurezza all’avanguardia e di alto livello, sia per i trasportati che per i volontari utilizzatori, con una spesa per acquisto di circa 74.000 euro.

L’automezzo, come deciso da tutto il Consiglio Direttivo CRI dello stesso Comitato, considerato a quanto teniamo e siamo sicuri che l'unione e la sinergia tra tutte le associazioni di volontariato sul territorio è indispensabile e importantissimo, è l'unica risorsa e forza per il futuro dell'associazionismo, abbiamo deciso di dedicare l'ambulanza a tutti i VOLONTARI senza nessuna distinzione di appartenenza al volontariato.

L’ambulanza è stata allestita dalla azienda EDM Ambulanze Srl di Castrocaro Terme-Terra del Sole ed è su veicolo-furgone tipo ambulanziabile FIAT Ducato.

