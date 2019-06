Forlì sempre più dog-friendly: inaugura una nuova area per cani

Per una Forlì sempre più dog-friendly, tre realtà del territorio quali Centro Cinofilo Dog Galaxy, Robinson Pet Shop e Cala Fo.Ma. hanno deciso di collaborare per rendere il bellissimo Lago della Foma più vivibile anche per i cani, attrezzando uno spazio a loro dedicato e fornendo tutta l'area con punti ristoro "Io Bevo Qui".



Domenica mattina a partire dalle ore 10.30 si tiene quindi l'inaugurazione della piccola area dedicata ai cani all'interno del Cala Fo.Ma., Via Tibano 3: un angolo di relax vista lago per voi e i vostri amici a 4 zampe.



In mattinata si svolge la presentazione dell'area e delle attività organizzate, oltre a una lezione collettiva gratuita e aperta a tutti con l'educatore cinofilo Stefano Cavina. Per chi vuole, pranzo tutti insieme con il menu preparato dagli Chef.



Per info: 331/3898545 - info@doggalaxy.it



Per il benessere di tutti, i partecipanti sono pregati di rispettare il regolamento esposto all'interno dell'area.