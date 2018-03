Inaugurazione del nuovo "Idro ecomuseo" delle acque di Ridracoli

Dopo anni, Idro ha finalmente una veste nuova e al passo coi tempi, interattivo e multimediale. Per tutta la giornata dalle 10.30 alle 18.00 ingresso gratuito all' ecomuseo e alla diga di Ridracoli in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.



Ore 11.00: taglio del nastro, in presenza dei vertici di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., rappresentanti delle Amministrazioni locali e alcune scuole del territorio partecipanti al progetto didattico “La mia acqua”, promosso da Romagna Acque, che ogni anno coinvolge più di 2000 studenti delle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.



A seguire, visita guidata lungo il nuovo percorso espositivo del Museo.



Ore 12.15 circa aperitivo e infine alle 14.30 e alle 16 sono previste visite guidate gratuite per tutti i visitatori.



Per informazioni e chiarimenti 0543 917912